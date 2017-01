NKD-Prozess in Hof Komplize zu drei Jahren Haft verurteilt

Er saß bereits insgesamt 14 Monate in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Brasilien in Auslieferungshaft. Aufgrund der wesentlich schlechteren Haftbedingungen wird ihm diese Zeit doppelt angerechnet, so die Begründung des Gerichts. Der verurteilte Kaufmann und die Staatsanwaltschaft haben das Urteil noch im Gerichtssaal akzeptiert, es ist somit rechtskräftig.

Geständnis vor Gericht

Der Angeklagte im Gerichtssaal

Der Kaufmann hat mit einem detaillierten Geständnis gleich den Prozess auf zwei Verhandlungstage verkürzt. Er habe nicht von Anfang an klar gewusst, was vor sich ging, sagte der Anwalt für seinen Mandanten. Als er es mitbekam, habe er trotzdem weiter mitgemacht. Das bedauere er sehr.

Ehefrau des Ex-Managers zahlt Schadensersatz

Der Prozess-Marathon um die Veruntreuung von Millionen aus der Firmenkasse des oberfränkischen Textildiscounters NKD ging mit dem aktuellen Prozess in die letzte Runde. Der 38-jährige Angeklagte musste sich wegen Beihilfe zur Untreue verantworten. Gemeinsam mit seinem Jugendfreund, dem bereits verurteilten Ex-NKD-Manager, soll er mit fingierten Rechnungen rund 3,7 Millionen Euro aus der NKD-Firmenkasse auf Privatkonten geschleust haben.



Wie am Rande des Prozesses bekannt wurde, hat sich der Textildiscounters NKD mit der Ehefrau des verurteilten Ex-Managers geeinigt: Sie zahlt für die 3,7 Millionen Euro, die ihr Mann aus der Firmenkasse veruntreut hatte, inzwischen 400.000 Euro Schadensersatz.

Festnahme in Brasilien

Der Angeklagte war seit Jahren von der Staatsanwaltschaft Hof mit internationalem Haftbefehl gesucht worden und Ende 2015 schließlich in Brasilien festgenommen worden. Dort saß er dann ein Jahr in Auslieferungshaft, bevor er kurz vor Weihnachten an die deutsche Justiz übergeben wurde.