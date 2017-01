Landgericht Hof Nächste Runde im NKD-Prozess-Marathon

Der Prozess-Marathon um die Veruntreuung von Millionen aus der Firmenkasse des oberfränkischen Textildiscounters NKD geht in die voraussichtlich letzte Runde. Am Landgericht Hof beginnt das Verfahren gegen den mutmaßlichen Komplizen des bereits verurteilten Ex-Managers.

Der 38-jährige Angeklagte muss sich wegen Beihilfe zur Untreue verantworten. Gemeinsam mit dem Ex-NKD-Manager soll er mit fingierten Rechnungen rund 3,7 Millionen Euro aus der NKD-Firmenkasse auf Privatkonten geschleust haben. Der Angeklagte ist ein Jugendfreund des zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilten Ex-NKD-Managers.

Festnahme in Brasilien

Der Angeklagte war seit Jahren von der Staatsanwaltschaft Hof mit internationalem Haftbefehl gesucht worden und Ende 2015 schließlich in Brasilien festgenommen worden. Dort saß er dann ein Jahr in Auslieferungshaft, bevor er kurz vor Weihnachten an die deutsche Justiz übergeben wurde. Sollte er verurteilt werden, droht ihm nach Angaben des Gerichtssprechers eine Haftstrafe zwischen einem Monat und siebeneinhalb Jahren. Möglich ist, dass ihm die erschwerten Haftbedingungen in Brasilien besonders angerechnet werden auf eine mögliche Freiheitsstrafe in Deutschland.

Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird bereits am 2. Februar erwartet.