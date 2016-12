Janina-Prozess in Bamberg Urteil erwartet

Der Staatsanwalt bezeichnete den Angeklagten als voll schuldfähig. Aus Wut und Frust über seine eigene familiäre Situation und eine schlechte Gesundheit habe er in der Silvesternacht den Revolver aus dem Keller geholt, sei in den Garten gegangen und habe mehrmals auf die Feiernden vor seinem Haus geschossen. Dabei habe er seinem Frust freien Lauf gelassen. Die Staatsanwaltschaft wertete die Tat als Mord und forderte eine lebenslange Haftstrafe.

Mord, fahrlässige Tötung oder Totschlag

Die Anwälte des Vaters und der Mutter der getöteten elfjährigen Janina schlossen sich als Nebenkläger weitestgehend dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft an. Die Verteidigung hingegen plädierte auf fahrlässige Tötung oder Totschlag und legte das Strafmaß ins Ermessen des Gerichts. Heute will das Landgericht Bamberg das Urteil sprechen.

Gutachter hält Angeklagten für schuldfähig

Zum Thema, ob der Angeklagte schuldfähig ist oder nicht, äußerte sich auch ein psychiatrischer Gutachter aus Würzburg. Der Angeklagte sei bei der Tat nicht durch Medikamente oder Alkohol außergewöhnlich beeinflusst gewesen, sagte er. Es gebe keine Hinweise auf eine Schuldunfähigkeit. Der Angeklagte habe jedoch unter einer leichten bis mittleren Depression aufgrund körperlicher Erkrankungen gelitten. Er litt unter einer chronischen Lungenkrankheit, einer Magenerkrankung und einer Gürtelrose. Bisher sei der Anklage außerdem nie gewalttätig auffällig geworden.

Videoaussage des Angeklagten

Während des Prozesstages wurde außerdem eine Videoaufnahme abgespielt, die während der Vernehmung des Angeklagten bei der Polizei aufgezeichnet worden war. Der Angeklagte, der als Fahrer bei einer Justizvollzugsanstalt angestellt ist, habe seit längerer Zeit nicht mehr beruflich mit einer Waffe geschossen, sagte der 54-Jährige in dem Video. Außerdem verweigere er sich seit Längerem, auf einer Schießanlage zu schießen, weil er zittere. Beim Schießen sei die ganze Schießbahn kaputt gegangen, sagte der Angeklagte. In dem Verhörvideo bestritt der Angeklagte außerdem, gezielt geschossen zu haben. Er habe aus Blödheit, Dummheit und Wut geschossen. Er habe nicht damit gerechnet, dass so etwas passiert.

Tat zunächst verdrängt

Aus Angst vor der Polizei und dass "alles kaputt" ist, habe er sich zunächst nicht bei der Polizei gemeldet. Er habe auch noch bis zuletzt gehofft, dass es nicht sein Schuss war. In der Videovernehmung räumte er jedoch später die Tat ein und machte auch vor der Ermittlungsrichterin umfangreiche Angaben.

Aussage von Janinas Mutter vor Gericht

Auch die Mutter des getöteten Mädchens wurde am Mittwoch gehört. Sie frage sich jeden Morgen, wie sie den Tag durchstehen solle, sagte sie. Sie nehme keine Medikamente, die sie ruhig stellen, weil sie für ihren zweitgeborenen Sohn da sein müsse. Jeden Tag würde sie zum Grab ihrer Tochter gehen, das würde ihr helfen. Dann wandte sie sich an den 54-jährigen Angeklagten: Sie hoffe, dass ihm klar sei, was er den Eltern angetan habe. Auch Janinas Vater leide unter dem Verlust seiner einzigen Tochter. Er sei seither arbeitsunfähig und wegen Depression in Behandlung.

Tödliche Kugel nicht abgeprallt

Beim Prozessauftakt hatte der Angeklagte zugegeben, Schüsse abgegeben zu haben. Er bestritt allerdings, dass er mit Absicht auf Menschen zielte. Den Sachverständigen zufolge ist die tödliche Kugel jedoch nicht abgeprallt, sondern traf das elfjährige Mädchen direkt. Ein Ballistikexperte schloss mit großer Wahrscheinlichkeit aus, dass die Kugel abprallte. Der Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag über seinen Verteidiger mitteilen lassen, dass er den Tod des Mädchens zutiefst bedauere.