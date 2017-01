Nach SEK-Einsatz in Bayreuth Prozess gegen Casino-Räuber-Bande

Am Landgericht Bayreuth hat der Prozess gegen eine Räuberbande begonnen, die wohl ein Spielcasino in Himmelkron überfallen wollte. Verhindert wurde der Plan durch einen SEK-Einsatz in Bayreuth.

Von: Claudia Stern