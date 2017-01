Dein Freund und Twitterer Polizei goes Social Media

"Soziale Medien bieten uns die Möglichkeit, die Bevölkerung unmittelbar und schnell zu informieren", sagte Polizeipräsident Reinhard Kunkel bei der Vorstellung der Facebook- und Twitter-Auftritte am Mittwoch (18.01.17). Ziel der Social Media-Aktivitäten sei es in erster Linie, die Bevölkerung in Gefahrensituationen gezielt lenken und warnen zu können sowie Falschmeldungen schnell aufklären zu können.

Prävention und Image

Die Polizei erhofft sich viel von den sozialen Netzwerken.

Gerade Twitter habe sich beim Amoklauf in München vergangenen Sommer als sehr hilfreich erwiesen. Den Facebook-Auftritt dagegen will die Polizei vor allem für Präventionsthemen oder Fahndungen, aber auch für kuriose Vorfälle sowie Eigenwerbung und Imagepflege nutzen.

"Nachdem Soziale Medien mittlerweile für einen Großteil der Gesellschaft den Alltag der Informationsgewinnung bestimmen, wollen wir uns genau das zunutze machen und diese breite Bevölkerungsgruppe mit unseren Online-Angeboten erreichen." Reinhard Kunkel, oberfränkischer Polizeipräsident

Keine Online-Wache

Ganz analog: Kuchen zum Einstand

Hinter den Onlinepräsenzen in Oberfranken steckt ein dreiköpfiges Social Media-Team, das unmittelbar an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken angegliedert ist. Mit Hilfe der sozialen Netzwerke soll die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei in Oberfranken so zeitgemäß erweitert werden. Allerdings seien die Facebook- und Twitterkanäle nicht mit einer Online-Wache zu verwechseln, betonte Kunkel.

"Über diese Seiten können weder Anzeigen erstattet, noch Hinweise entgegen genommen werden." Reinhard Kunkel, oberfränksicher Polizeipräsident

Anzeigen und Hinweise gehen nach wie vor nur über die örtlichen Polizeidienststellen sowie unter der Notrufnummer 110, so Kunkel.