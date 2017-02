Ortsumgehung Oberkotzau Gericht lehnt Klage gegen Umgehungsstraße ab

Acht betroffene Landwirte, Privatbürger und der Bund Naturschutz hatten gegen das rund 14,5 Millionen Euro teure Straßen-Projekt geklagt. Ob der Rechtsstreit nach dem Bayreuther Urteil endet, ist noch offen. Die Kläger könnten nun in die nächste Instanz vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München gehen.

Ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden, sei noch nicht entschieden, sagte Rechtsanwalt Lars Kummetz dem Bayerischen Rundfunk. Das Verwaltungsgericht Bayreuth wolle zwar am Nachmittag in einer Pressemitteilung sein Urteil näher begründen. Die ausführliche schriftliche Begründung werde aber wohl erst in einigen Monaten vorliegen, so Kummetz. Ab diesem Zeitpunkt dann haben die Kläger vier Wochen Zeit für einen möglichen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Oberkotzaus Bürgermeister rechnet mit Fortsetzung des Streits

Oberkotzaus Bürgermeister Stefan Breuer (CSU) sieht in dem Urteil noch keinen Durchbruch für das Umgehungsstraßen-Projekt. Er rechnet mit einer Fortsetzung des Rechtsstreits.

"Der Weg ist noch weit. Sollte es zum Bau der Umgehungsstraße kommen, könnte es in Einzelfällen möglicherweise bis zur Enteignung gehen." Stefan Breuer (CSU), Bürgermeister Oberkotzau

Gegner kritisieren hohen Landschaftsverbrauch

Über den Bau der Umgehung wird in Oberkotzau und dem benachbarten Fattigau bereits seit rund 20 Jahren diskutiert und gestritten. Im Juli 2014 hatte die Regierung von Oberfranken mit dem Planfeststellungsbeschluss erstmals grünes Licht für das Bauprojekt gegeben. Dagegen klagten dann die Landwirte, Bürger und Naturschützer. Sie kritisieren den hohen Landschaftsverbrauch der Trasse und bezweifeln gleichzeitig, dass durch die Umgehung der Durchgangsverkehr in Oberkotzau und Fattigau tatsächlich massiv zurückgehen würde.