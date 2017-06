Gebietsreform in Thüringen Demonstration in Sonneberg mit Hilfe aus Oberfranken

Rund 3.800 Bürger und Bürgerinnen sind in Sonneberg gegen die geplante Landkreisreform in Thüringen auf die Straße gegangen. Unterstützt wurden sie auch bei dieser Demo aus Oberfranken.

Als Redner stand diesmal der Coburger Landrat Michael Busch (SPD) auf der Bühne. In den vergangenen zehn Jahren hat man sehr viel aufgebaut, das nun kaputt zu gehen droht, sagte der Landrat. Als Beispiel nannte er die Zusammenarbeit der Regiomed Kliniken, die gemeinsame Tourismus-Region Coburg Rennsteig und den regionalen, öffentlichen Nahverkehr.

Wirtschaftlich verwoben

Zur Demonstration am Sonneberger Rathaus kamen rund 3.800 Teilnehmer.

Wirtschaftlich sei Sonneberg zusammen mit der Stadt Neustadt bei Coburg auf dem Weg, ein gemeinsames "Oberzentrum" zu werden – Mitglied in der Europäischen Metropolregion Nürnberg ist Sonneberg ja bereits. Weiter ist der Coburger Landrat davon überzeugt, dass Kommunalpolitik nur möglich ist, wenn die Bürger sie noch erfahren und erleben können. Das sei in einem riesigen Landkreis, so wie er geplant ist, nicht mehr möglich.

Wechsel nach Bayern denkbar ...

Während der Demonstration wurden auf dem Platz vor dem Rathaus Sonneberg viele fränkische und bayerische Fahnen geschwenkt. Auf der Demo wurde auch eine Umfrage des Main City Center Sonneberg veröffentlicht. 1.008 Sonneberger Bürger und Bürgerinnen wurden gefragt, ob die Stadt von Thüringen nach Bayern wechseln soll, wenn sie nach der geplanten Landkreisreform keine Kreisstadt mehr sein sollte. Rund 78 Prozent der Befragten stimmten für Ja, elf Prozent für Nein – der Rest konnte sich noch nicht entscheiden.

... aber schwierig

Die geplante Landkreisreform in Thüringen stößt auf viel Widerstand.

Ein Wechsel nach Franken ist laut Landrat Busch aber nicht das Ziel. Sollte eine Landkreisreform nicht zu verhindern sein, dann sollten die Verantwortlichen dafür sorgen, dass die gemeinsamen Zusammenschlüsse nachhaltig Bestand haben. Aber wenn die Sonneberger nach Bayern kommen möchten, würde er sie gerne aufnehmen, fügte er noch hinzu. Auch der Sonneberger Bürgermeister Heiko Voigt (CDU) hält einen Wechsel nach Franken für sehr schwierig. Dennoch ist es eine Option, die man prüfen sollte, bevor "alles den Bach runtergeht". Der Wechsel funktioniere aber nur, wenn die Bevölkerung das zu einem sehr sehr großen Anteil wolle. Auch am kommenden Montag (19.06.17) soll in Sonneberg wieder demonstriert werden.