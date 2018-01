Schauplatz in Oberfranken Neuer Franken-Tatort spielt in Bayreuth

Der Schauplatz für den neuen Franken-Tatort steht fest: Ab Frühjahr 2018 wird in Bayreuth gedreht. Der Tatort von Sebastian Marka trägt den Arbeitstitel "Ein Tag wie jeder andere". Es ist der fünfte Franken-Tatort.

"Ein Tag wie jeder andere" heißt der neue Franken-Tatort. Schauplatz ist dieses Mal wieder Oberfranken – genauer: Bayreuth. Im Frühjahr sollen die Dreharbeiten beginnen.

Franken-Tatort sucht Drehorte in Bayreuth

Vor der Kamera werden neben Fabian Hinrichs und Dagmar Manzel auch Andreas Leopold Schadt, Matthias Egersdörfer und Eli Wasserscheid stehen. Genaue Drehorte werden derzeit noch gesucht. Die Ausstrahlung ist für 2019 geplant.

Jede Stunde ein Mord im neuen Franken-Tatort

Zum Inhalt: In ihrem fünften Fall bekommt es die Mordkommission Franken mit einer Mordserie in Oberfranken zu tun. Jede Stunde wird in Bayreuth ein Mensch erschossen – ein Wettlauf gegen die Zeit für Felix Voss, Paula Ringelhahn und ihr Team.

Tatort in Franken

Mit dem Tatort "Ein Tag wie jeder andere" setzen Autor Erol Yesilkaya und Regisseur Sebastian Marka ihre erfolgreiche Zusammenarbeit (Tatort München: "Die Wahrheit") für den BR nun in Franken fort. Produzenten sind Jakob Claussen und Uli Putz. Die Redaktion liegt bei Stephanie Heckner.