Bayernweiter Wettbewerb Ausgezeichnete Imker aus Oberfranken

Der Wettbewerb wurde vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium ausgelobt und ist mit jeweils 1.000 Euro dotiert. Unter den drei Siegern sind zwei oberfränkischen Organisationen aus Pegnitz und Bamberg dabei – ein Ehrenpreis ging nach Kulmbach.

Probeimkern und Ferienprogramm

Ferienprogramm mit Anton Herzing

Zu den Preisträgern gehören Maria und Anton Herzing aus der Nähe von Pegnitz (Lkr. Bayreuth). Sie haben mit ihrem Imkerverein Creußen einen Imkerlehrpfad angelegt und betreuen einen Lehrbienenstand. Außerdem veranstalten sie regelmäßig ein Ferienprogramm für Kinder, ein "Probeimkern" und geführte Wanderungen. Besonders hebt die Jury hervor, dass im Imkerverein von Maria und Anton Herzing seit 2015 auch Minderjährige ein Stimmrecht haben.

"Bamberger Schulbiene"

Ilona Munique und Reinhold Burger aus Bamberg wurden für ihre Initiative "Bienen leben in Bamberg" ausgezeichnet. Mit ihrem Projekt "Bamberger Schulbiene" wollen die beiden Kinder darauf aufmerksam machen, wie wichtig Bienen sind. Sie betreuen außerdem eine Bienen-Info-Wabe im Erba-Park in Bamberg. Dort gibt es Informationen rund um Bienen, Honig und einen Bienenstand. Der starke Bezug zur Region, die Vermarktung von Honig und die Gewinnung von großen Supermärkten als Partner waren ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury.

Unermüdlicher Einsatz

Neben den vier Oberfranken wurde auch ein Imker aus dem Raum Fürstenfeldbruck ausgezeichnet. Der Freistaat Bayern unterstützt die Imker in ihrer Nachwuchsarbeit schon seit 2008, so Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) in München.

"Dass die Imker in Bayern nicht unter Nachwuchsproblemen leiden, ist ganz maßgeblich dem unermüdlichen Einsatz einer Vielzahl hoch motivierter Ausbilder zu verdanken." Helmut Brunner (CSU), Landwirtschaftsminister

Im Zeitraum der Förderung ist die Zahl der bayerischen Imker, die in Verbänden organisiert sind, um 15 Prozent gestiegen. Aktuell gibt es im Freistaat 33.000 Imker.