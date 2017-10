Deutsche Einheit Deutschlandfest der CSU in Mödlareuth

Das oberfränkisch-thüringische Dorf Mödlareuth bei Hof ist ein wichtiger Symbolort für die deutsche Teilung und Wiedervereinigung. Am "Tag der Deutschen Einheit" sind mehrere Tausend Besucher in Mödlareuth zu Gast.

Mödlareuth ist seit dem "Kalten Krieg" als "Little Berlin" bekannt. Mitten durch das oberfränkisch-thüringische Dorf mit rund 50 Einwohnern verlief jahrzehntelang die schier unüberwindbare Grenzmauer, trennte Familien und Freunde.

Deutschlandfest der CSU

Traditionell feiert die CSU ihr Deutschlandfest am "Tag der Deutschen Einheit" in einem großen Zelt in Mödlareuth. Festredner am Nachmittag ist in diesem Jahr CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Schon am Vormittag gibt es einen bayerisch-sächsisch-thüringischen Frühschoppen.

Museum zur deutschen Einheit

Teile der Mauer am Originalschauplatz bilden das Herzstück des bundesweit einzigartigen Deutsch-Deutschen Museums. Es zieht jährlich rund 80.000 Besucher aus der ganzen Welt an und müsste dringend erweitert werden. Ein erstes Konzept liegt bereits seit Jahren vor und geht von schätzungsweise rund zehn Millionen Euro für die Gedenkstätte aus. Der Bund stellte bereits im Jahr 2015 rund 4,4 Millionen Euro Fördergelder in Aussicht. Die Gedenkstätte kann wohl frühestens im Jahr 2022 eröffnet werden, so der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Harald Parigger auf BR-Anfrage. Nach seiner Auskunft ist für 2018 ein Architektenwettbewerb geplant. Mit einem Baubeginn wäre dann 2019 oder 2020 zu rechnen.

Sonderausstellung über Kommunismus

Im Deutsch-Deutschen Museum gibt es derzeit unter anderem eine Sonderausstellung über 100 Jahre Kommunismus. Am "Tag der Deutschen Einheit" (03.10.17) sind Mitarbeiter der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen in Mödlareuth. Sie beraten kostenlos über die Möglichkeiten der Akteneinsicht.