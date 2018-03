Basketball medi Bayreuth schlägt Besiktas Istanbul

medi Bayreuth hat den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale der Basketball-Champions-League gelegt. Der Bundesligist gewann in heimischer Halle mit 81:76 (34:29). Jetzt reicht sogar eine knappe Niederlage beim Rückspiel in der Türkei.

medi Bayreuth kann sich im Rückspiel am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) in Istanbul eine knappe Niederlage mit weniger als fünf Punkten Unterschied leisten. Mit den US-Amerikanern Gabe York und De'Mon Brooks besaßen die Oberfranken lange Zeit das überragende Spieler-Duo. 30 Minuten kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und hatten Besiktas mit 64:52 im Griff.

Istanbul kam am Ende stark auf

Die Türken kamen jedoch im Schlussviertel deutlich besser in die Partie und konnten am Ende noch verkürzen. Spielmacher York war mit 20 Punkten erfolgreichster Schütze. Der mögliche Gegner im Viertelfinale wird in der Begegnung zwischen den Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg und MHP Riesen Ludwigsburg ermittelt.