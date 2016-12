Unfall an den Gleisen Frau wird bei Lichtenfels von Zug erfasst

Offenbar aus Unachtsamkeit ist eine 50 Jahre alte Frau am Mittwochabend in Bad Staffelstein (Lkr. Lichtenfels) auf die Gleise geraten. In dem Moment kam ein Regionalzug vorbei und erfasste sie, so die Polizei.