Wintersport in Oberfranken Mit den Langlaufskiern rund um Pegnitz

Die Wintersportbedingungen in Oberfranken sind derzeit perfekt. Ab sofort können Langläufer auch die Loipen in Pegnitz im Landkreis Bayreuth nutzen.

Rund um den Schlossberg gibt es einen kleinen Rundkurs von 3,5 Kilometern, sagte eine Sprecherin der Stadt Pegnitz dem Bayerischen Rundfunk. Die größere Runde startet am Schlossberg und führt auf 17 Kilometern parallel zur A9 Richtung Bodendorf und wieder zurück. Der Streckenverlauf hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren minimal geändert, weil am Windpark Körbeldorf aktuell gebaut wird. Die Loipe ist täglich geöffnet, der Einstieg befindet sich am Parkplatz des Schlossberges.

Zahlreiche Loipen gespurt

Gespurte Loipe bei Pegnitz

Die aktuellen Schneeberichte der einzelnen Skigebiete in Oberfranken zeigen: Es herrschen auch beste Skibedingungen im Frankenwald, in der Fränkischen Schweiz und im Fichtelgebirge. So liegt genügend Schnee und alle Loipen sind gespurt. In der Fränkischen Schweiz können Langläufer beispielsweise auf der Golfplatz-Loipe fahren, im Fichtelgebirge zum Beispiel auf der Gipfel-Loipe am Ochsenkopf. Dort liegen aktuell 50 Zentimeter Schnee.