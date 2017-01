Finale im Fichtelgebirge Schüler messen sich im Langlauf

Die Jugendlichen haben sich zuerst in ihrem Landkreis qualifiziert, dann auf Bezirksebene. Am Dienstag (31.01.17) und Mittwoch (01.02.17) treten sie nun beim Landesfinale der bayerischen Schulen in Neubau im Landkreis Bayreuth an.

"Wir sind sehr stolz, dass diese große Schulsportveranstaltung zum ersten Mal im Norden Bayerns, hier bei uns im Fichtelgebirge stattfindet." Wolfgang Mahr, Sportbeauftragter der Regierung von Oberfranken

Bundesfinale im Februar

Am Dienstag stehen die Einzelwettbewerbe an, am Mittwoch dann die Staffelwettbewerbe. Die jungen Langläufer müssen möglichst schnell einen Parcours durchlaufen, der an der "Bleaml-Alm" in Neubau startet. Die Zeiten der einzelnen Wettbewerbe werden am Schluss addiert und die insgesamt schnellste Schule gewinnt.

Die Sieger qualifizieren sich damit für das Bundesfinale in Nesselwang im Landkreis Ostallgäu vom 19. bis zum 23. Februar. Aus Oberfranken treten beispielsweise die Mittelschule Weidenberg, die Realschulen Wunsiedel und Gefrees und das Gymnasium Münchberg beim Landesfinale an.

Zuschauer willkommen

Die Veranstaltung ist Teil des deutschlandweiten Schulsportwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia". Eine Schule aus dem Landkreis Mühldorf am Inn tritt im Wettbewerb "Jugend trainiert für die Paralympics" an. Zuschauer sind bei allen Wettbewerben rund um das Langlaufzentrum an der "Bleaml-Alm" willkommen.