Nach Messerattacke in Kulmbach Gericht entscheidet über Unterbringung in Psychiatrie

Nachdem ein Asylbewerber in Kulmbach mit Messern auf Polizisten losgegangen ist, droht ihm nun die Unterbringung in der Psychiatrie. Mit dem Fall beschäftigt sich das Landgericht in Bayreuth.

Der 33 Jahre alte Mann aus Tschetschenien soll im Jahr 2015 mehrmals seine eigene Ehefrau bedroht und geschlagen haben. Bei einer dieser Streitigkeiten riefen Zeugen die Polizei.

Als die Beamten eingreifen wollten, ging der Mann mit zwei großen Küchenmessern auf sie los. Ihm werden Körperverletzung und versuchter Totschlag vorgeworfen. Wegen seiner schweren psychischen Krankheit gilt er allerdings als nicht schuldfähig.

Mann kann sich nicht erinnern

Zum Prozessauftakt sagte der 33-Jährige, er könne sich an die ihm vorgeworfenen Taten nicht erinnern. Wie ein Sprecher des Landgerichts dem Bayerischen Rundfunk sagte, hätten am Vormittag erste Zeugen ausgesagt. Am Nachmittag ist mit den Aussagen der Polizeibeamten zu rechnen. Die Frau des Beschuldigten will nicht aussagen. Es sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.