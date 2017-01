Bamberger Kurzfilmtage Spielfilme, Trash und Horror

In Bamberg beginnen im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia die 27. Bamberger Kurzfilmtage. Das Filmfestival gibt erneut einen tiefen Einblick in die aktuelle deutschsprachige und internationale Kurzfilmszene.

Gezeigt werden Filme aus den Bereichen Spielfilm, Animation, Dokumentarfilm, Experimentelles und Kinderfilme. Bei den internationalen Filmen blickt das Bamberger Filmfestival in diesem Jahr nach Polen und zeigt eine Auswahl polnischer Kurzfilme. Außerdem ist ein Spezial mit Filmen aus dem Genre Trash und Horror zu sehen.

Filme hinter dem "Eisernen Vorhang"

Zu sehen sind etwa die Abenteuer der polnischen Zeichentrickstars "Lolek und Bolek“ die Jahrzehnte auch in Deutschland im Fernsehen liefen. Die polnischen Regisseure Marian Cholerek und Henryk Pollak kommen nach Bamberg und erzählen vom Filmemachen hinter dem Eisernen Vorhang in den 1970er und 1980er Jahren, sagte Volker Traumann von den Bamberger Kurzfilmtagen. Die beiden hätten auch sehr spannende politische Animationsfilme gemacht und "standen damals mit einem Bein im Gefängnis. Sie erzählen bestimmt ganz spannende Dinge", so Volker Traumann.

Die Besucher können viele Filmemacher auch persönlich treffen, in den Spielstätten im Odeon – oder im Lichtspielkino, im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia und der Stadtbücherei, aber auch im diesjährigen Kurzfilmclub am Schlachthof.

"Also für jeden Geschmack etwas dabei." Volker Traumann, Bamberger Kurzfilmtage

Süßer Filmpreis

Eine weitere Spezialität in diesem Jahr: Horror und Trash mit viel Blut, mitunter komischen Monstern und Dinosaurier, die mit Samurais kämpfen.

Insgesamt werden auf den Bamberger Kurzfilmtagen bis zum 29. Januar rund 150 Filme gezeigt. Dabei konkurrieren die Filmemacher um Deutschlands süßesten Filmpreis – den Bamberger Reiter aus Schokolade.