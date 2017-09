Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Neue Kontrollbehörde in Kulmbach in den Startlöchern

Die neue Kontrollbehörde wird ab 1. Januar 2018 von den Landratsämtern und den elf kreisfreien Städten ohne eigenes Veterinäramt die Zuständigkeit für die Überwachung komplexer Betriebe inklusive Vollzug übernehmen. 70 neue Stellen und rund 4,1 Millionen Euro sind dafür im Doppelhaushalt 2017/2018 vorgesehen. Von den 70 Stellen werden laut Umweltministerium ab 1. Oktober bereits mehr als 60 Stellen besetzt sein. 20 Stellen werden zusätzlich aus dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zur neuen Behörde verlagert werden, drei weitere von der Grenzkontrollstelle am Flughafen München. Der Hauptsitz mit rund 40 Mitarbeitern wird in Kulmbach sein. Von dort aus sollen die Betriebe in den fränkischen Regierungsbezirken sowie der Oberpfalz abgedeckt werden. Die Außenstelle in Erding übernimmt die Kontrollen in den drei südbayerischen Regierungsbezirken.