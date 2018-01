Klinikum Bayreuth Aufatmen dank neuartigem Eingriff

Der Bayreuther Lungenexperte Doktor Claus Steppert steht im blauen Arzt-Kittel und mit Mundschutz am Operations-Tisch. Vor ihm liegt der etwa 60-jährige Patient, mit OP-Hemdchen bekleidet und in Vollnarkose. In seinem Rachen steckt ein etwa 40 Zentimeter langes Metallrohr. Über dieses sogenannte Bronchoskop geht es hinein in die Verästelungen der Lunge. Auf einem Computer-Bildschirm sieht der Chefarzt genau, was er mit dem Endoskop macht. Ähnlich wie bei einer Magen-Spiegelung.

Kampf mit Wasserdampf

Der wichtigste Schritt: Der Arzt sprüht heißen Wasserdampf auf das kranke aufgeblähte Gewebe und zerstört es. Der Teil der Lunge wird quasi stillgelegt. Das heißt für den Patienten, der jahrelang geraucht hat: Wieder ein kleines bisschen Aufatmen. Statt 30 Prozent Lungenvolumen hat er nach dem Eingriff immerhin 40 Prozent.

"Wobei man nicht vergessen darf: Das Verfahren ist irreversibel und wird nur bei schwer zerstörten Arealen durchgeführt. Wir zerstören damit Teile der Lunge. Die Patienten können danach zwar keine Bäume ausreißen. Aber meistens sind sie vorher so gehandicapt, dass sie selbst einfache Tätigkeiten des Lebens wie duschen oder einkaufen gehen nur unter größten Mühen überhaupt bewältigen können. Das geht danach wieder besser und schafft dementsprechend Lebensqualität." Claus Steppert, Lungenexperte

Keine Luft mehr

Die Lungenerkrankung COPD trifft vor allem Raucher. Erste Anzeichen sind täglicher Husten und Atemnot, erklärt Adnan Öztürk von der Firma Uptake Medical, die das neue Verfahren entwickelt hat.

"Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn Sie ganz tief einatmen, diese Luft halten und dann nur noch ganz flach atmen können. Oder Sie gehen die Treppen hinauf, halten sich die Nase zu und atmen mit einem Strohhalm durch den Mund – dann wissen Sie, wie sich Patienten im Endstadium fühlen." Adnan Öztürk

Der Vorteil der neuen Behandlungsmethode: Im Gegensatz zu bisher eingesetzten Spiralen und Ventilen in der Lunge geht es jetzt schneller, punktgenau und ohne Operation. Ganz repariert werden kann eine kranke Lunge aber nicht.

Ärzte: Am besten gar nicht rauchen

Jetzt könnte man plakativ sagen: Die Raucher sind eigentlich selbst schuld daran. Die Krankenkasse sollte solche teuren Eingriffe nicht bezahlen, sondern der Patient selbst. Das sei aber mit unserem solidarischen Gesundheitswesen nicht vereinbar, sagt der Medizin-Ethiker Gerrit Hohendorf von der TU München. Ein Mensch, der krank ist, müsse immer behandelt werden – unabhängig davon, wie die Krankheit entstanden sei. Deshalb der Tipp der Ärzte: Solchen Krankheiten vorbeugen – und am Besten gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen.