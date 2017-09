Gestörte Nachtruhe Keine Kirchenglocken mehr in Pegnitz – vorerst

In der evangelischen Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus in Pegnitz (Lkr. Bayreuth) schlagen im Moment nachts keine Kirchenglocken mehr. Der Grund: Ein Bürger hatte sich über die Lautstärke und Häufigkeit des Glockenschlags beschwert. Nun ist vorerst Ruhe.

Der Pegnitzer fühle sich in seiner Nachtruhe gestört, zitiert Dekan Gerhard Schoenauer aus der Beschwerde-Email, die er bekommen hat. Nach einem persönlichen Gespräch mit dem Mann und in Absprache mit dem Kirchenvorstand hat Schoenauer ohne öffentliche Ankündigung einen Testlauf gestartet. Aktuell sind die Kirchenglocken zwischen 22.15 Uhr und 5.45 Uhr auf Probe ausgeschaltet.

"Ich wollte sehen, wie die Pegnitzer reagieren. Zuerst haben es viele gar nicht bemerkt. Dann aber schon und einige vermissen den Glockenschlag sehr. Andere sagen: Es ist gut so, Nachtruhe ist ein hohes Gut. Jetzt muss der Kirchenvorstand entscheiden, wie es weitergeht." Dekan Gerhard Schoenauer

Unterschriftensammlung für die Kirchenglocke

Die Pegnitzer Kirchenglocken haben ein besonderes Schlagwerk: Sie schlagen doppelt – also in zwei Richtungen, dass es die ganze Stadt hört, so Dekan Schoenauer. Um Mitternacht gibt es vier Schläge in beide Richtungen – und dann noch zwölf weitere.

Glocken-Befürworter haben inzwischen rund 80 Unterschriften für das Schlagen in der Nacht gesammelt. Der zweite Bürgermeister von Pegnitz Wolfgang Nierhoff (Pegnitzer Gemeinschaft) hat den Eindruck, dass sich mehr Pegnitzer das Glockenschlagen zurückwünschen. Sie orientieren sich daran und wissen anhand des Schlagens, wie spät es ist.

"Die, die es nicht haben wollen, scheinen eine kleinere Gruppe zu sein. Deshalb sollte man sich dem demokratischen Grundprinzip folgend daran orientieren, was die Mehrheit will." Wolfgang Nierhoff (Pegnitzer Gemeinschaft), 2. Bürgermeister Stadt Pegnitz

Eine endgültige Entscheidung will der Pegnitzer Kirchenvorstand in seiner Sitzung am 19. September treffen. Dekan Schoenauer wäre ein Kompromiss am Liebsten. Eine Möglichkeit wäre, die Glocken nur noch zur vollen Stunde zu schlagen und nicht mehr jede Viertelstunde, so Schoenauer. Denkbar wäre auch, die Glocken in der Nacht leiser schlagen zu lassen – technisch wäre das möglich. Allerdings könnte die Kirche sich den dafür notwendigen Umbau nicht leisten, so Schoenauer.