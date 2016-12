Kirchenasyl in Hof Hoffnung für Mohib

Die Lebenshilfe Hof und ein Unterstützerkreis von Ehrenamtlichen hatten in den vergangenen Wochen 50.000 Unterschriften gesammelt, um die Abschiebung zu verhindern. Am 15. Dezember wurde die Petition in München übergeben. Nun harren die beiden in Kirchenasyl aus, bestätigte der Hofer Dekan Günter Saalfrank dem Bayerischen Rundfunk.

Gut integriert

Der 26-jährige Mohib arbeitet seit September im sogenannten "Bundesfreiwilligen-Dienst" in der Schule der Lebenshilfe, dem Therapeutisch-Pädagogischen Zentrum Hof (TPZ) und sei dort sehr gut integriert, heißt es aus dem Unterstützerkreis. Vor mehr als einem Jahr war er nach Deutschland gekommen und kümmert sich um seinen 10-jährigen Neffen, der auf der Flucht nach Deutschland von seinem Bruder getrennt wurde. Obwohl der 26-Jährige im Iran aufgewachsen und nie in Afghanistan gewesen ist, droht ihm die Abschiebung dorthin. Er hat einen afghanischen Pass.