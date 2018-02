Närrischer Endspurt Kehraus in Hof live im BR Fernsehen

In der oberfränkischen Faschingshochburg Hof geht es heute auf zum närrischen Endspurt – mit dem großen Fastnachts-Kehraus der Narhalla ab 19.11 Uhr. Live dabei ist in diesem Jahr das BR Fernsehen. Es überträgt die Höhepunkte in Einblendungen.

Am Abend des Faschingsdienstag (13.02.18) bekommt die Stadt Hof ihren Rathausschlüssel und die Stadtkasse von den Faschingsnarren zurück. Aber bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist und der Fasching symbolisch endgültig zu Grabe getragen wird, wird noch einmal großer Fastnachts-Kehraus in der Bürgergesellschaft gefeiert.

Prinzengarde und Männerballett

Ausgerichtet wird die Faschingsparty von der 1. Hofer Karnevalsgesellschaft Narhalla. Der große Kehraus am Faschingsdienstag markiert traditionell das Ende der fünften Jahreszeit. In diesem Jahr feiert die Narhalla gleichzeitig ihr 60-jähriges Bestehen. Punkt 19.11 Uhr geht es los mit Showeinlagen, unter anderem mit Prinzengarde und Männerballett.

Höhepunkte im BR Fernsehen

Das BR Fernsehen ist live dabei und überträgt immer wieder die Höhepunkte in Einblendungen. Der Faschings-Endspurt wird ins laufende Programm eingebunden und ist auch live in der BR Mediathek zu sehen. Gezeigt werden bis Mitternacht außerdem noch einmal die Höhepunkte aus den großen Fastnachtssendungen im BR Fernsehen. Nach Mitternacht werden die Zuschauer dann in die fastnachtsfreie Zeit ab Aschermittwoch entlassen.