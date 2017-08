Kanu-WM in Tschechien Erfolgreicher Einstand der Hoferin Melanie Gebhardt

Die Hofer Kanutin Melanie Gebhardt ist erfolgreich in die Kanu-Weltmeisterschaft in Tschechien gestartet: Zusammen mit Tabea Medert gewann die 23-Jährige ihr Rennen im Zweier-Kajak über 1.000 Meter – und steht damit im Finale.

Am Samstag wird sie im Finale im Zweier-Kajak über 1.000 Meter antreten. Melanie Gebhardt aus Hof ist seit Jahrzehnten die erste bayerische Sportlerin in der deutschen Kanu-Nationalmannschaft. Angefeuert wird sie bei der WM in Racice auch von ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrem früheren Trainer Günther Meyer vom Faltbootclub Hof.

U23-Weltmeisterin startete in Hof Karriere

In Hof begann sie als Achtjährige mit dem Paddeln, wechselte dann ans Sportinternat Leipzig. Die bislang größten Erfolge der Sportsoldatin und angehenden Sonderschul-Lehrerin waren die Bronze-Medaille bei der Europameisterschaft im Kajak-Zweier über 1.000 Meter vor wenigen Wochen sowie 2016 Gold bei der U23-Weltmeisterschaft im Vierer.