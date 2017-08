Kanu-WM in Tschechien Hoferin Melanie Gebhardt startet für Deutschland

Wenn im tschechischen Račice die Kanu-Weltmeisterschaft startet, dann werden auch in Hof kräftig die Daumen gedrückt. Denn die Hoferin Melanie Gebhardt ist das einzige bayerische Mitglied der deutschen Kanu-Nationalmannschaft.

Die 23-Jährige startet mit ihrer Teamkollegin Tabea Medert über 1.000 Meter. In dieser Disziplin haben die beiden bereits im Juli bei der Europameisterschaft die Bronzemedaille geholt.

Anfänge beim Faltbootclub Hof

Gelernt hat die angehende Sonderschullehrerin und Sportsoldatin Melanie Gebhardt das Paddeln als Achtjährige beim Faltbootclub Hof. Sie wechselte dann ans Sportinternat nach Leipzig. Ihr bislang größter Erfolg war der Sieg bei der U23-Weltmeisterschaft 2016 im Kajak-Vierer.

Erstes Rennen am Donnerstag

Die Weltmeisterschaft beginnt am Mittwoch (23.08.17). Das erste Rennen von Gebhardt und Medert im Kajak-Zweier findet am Donnerstagmittag (24.08.17) statt. Im Interview mit dem BR Fernsehen während des Trainings auf der Regattastrecke in Oberschleißheim schwärmte Melanie Gebhardt über die Vielseitigkeit ihres Sports – beim Kanufahren sind gleichermaßen Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination gefragt.