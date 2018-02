Genug Schnee vorhanden "Jakob" in Bischofsgrün: Aufbau des Riesen-Schneemanns

Mit viel Muskelkraft wird der Riesen-Schneemann "Jakob, der 33." heute (09.02.18) auf dem Marktplatz in Bischofsgrün (Lkr. Bayreuth) aufgebaut. Im vergangenen Jahr war er exakt 10,24 Meter groß – in Anlehnung an den 1.024 Meter hohen Ochsenkopf im Fichtelgebirge. In der Webcam von Bischofsgrün kann man den Fortschritt des Baus beobachten.

Erster Schneemann vor 33 Jahren

Der Schnee für den "Jakob" kommt vom Schneeberg, dem höchsten Berg im Fichtelgebirge.

Es ist Tradition, dass "Jakob" immer am Freitag vor Rosenmontag gebaut wird. Der Schnee im Fichtelgebirge ist ausreichend. 25 Lkw-Ladungen Schnee wurden vom Karches auf den Bischofsgrüner Marktplatz geschafft.

Im Winter vor 33 Jahren hat die Bischofsgrüner Schneemann-Tradition begonnen, als Schnapsidee des Skilehrers Horst Heidenreich. Als an einem Tag das Wetter zu schlecht zum Skifahren war, baute er mit ein paar Freunden einen großen Schneemann auf dem Marktplatz. Knapp drei Meter dürfte "Jakob, der Erste" hoch gewesen sein.

Schneemannfest am Rosenmontag

Am Rosenmontag feiert Bischofsgrün traditionell sein Schneemannfest. Bis zu 1.000 Menschen ziehen dann mit Fackeln, Blasmusik und Böllerschützen durch die Stadt zum Marktplatz. Dort findet rund um den Schneemann eine große Faschingsparty mit Live-Musik und Open-Air-Disco statt. Bereits am Nachmittag findet ab 15.00 Uhr ein Kinderfasching mit Aktionen und Spielen statt – beispielsweise ein Krapfen-Wettessen.