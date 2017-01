Zentralstelle Cybercrime Bayern Sendeschluss für illegales Streaming

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg hat zwei Plattformen für illegales Pay-TV-Streaming-gesperrt. Nach Angaben der Ermittler habe es sich dabei um eines der größten derartigen Angebote gehandelt.

Die gesperrten Internetseiten warun unter den Adressen stream4k.net und mystreamz.cc erreichbar, teilt die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit. Mit bis zu 3.000 Nutzern habe es sich damit um eines größten deutschsprachigen Angebote dieser Art gehandelt, so die Ermittler. Die Ermittlungen zu den Betreiber dieser Plattformen hätten zu einem 25-jährigen Informatiker geführt. Er wurde am Montag (23.01.17) in Köln festgenommen und ist geständig, hieß es vom ZCB. Darüber hinaus wurden zwei Wohnungen durchsucht.

Zehn Euro für dutzende Sender

Nach Angaben des ZCB hatte der Mann das Sendesignal eines "im Raum München ansässigen Pay-TV-Anbieters" über das Internet verbreitet. Der Betreiber warb selbst damit, dutzende bezahlpflichtige HD-Kanäle anzubieten, darunter auch die der deutschen Privatsender. Von seinen Nutzern hat er dafür Gebühren in Höhe von monatlich acht bis zehn Euro verlangt.

Nutzer gehen leer aus

Die "Gruppierung rund um den 25-jährigen" habe gewerbsmäßige gegen das Urheberrechtsgesetz verstoßen und zahlreiche weitere Straftaten begangen. Die Streaming-Plattformen wurde abgeschaltet, Bargeld und Bitcoins in fünfstelliger Höhe sichergestellt. Nutzer, die für die illegalen Dienste im Voraus bezahlt haben, gehen leer aus.

Bereits 2016 waren im Rahmen der Ermittlungen elf Wohnungen durchsucht und zwei Personen festgenommen worden, teilte das ZCB mit. Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und des Bayerischen Landeskriminalamts dauern an.