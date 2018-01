Immer mehr Fälle Polizei sucht Hunde-Hasser in Oberfranken

Die Fälle häufen sich in Oberfranken: Erneut hat ein Unbekannter einen mit Glasscherben gespickten Köder für Hunde ausgelegt. Diesmal in Steinbach am Wald im Landkreis Kronach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf einem Feld gegenüber des Tennisplatzes in Steinbach am Wald (Lkr. Kronach) hat ein Unbekannter einen mit Glasscherben gespickten Köder für Hunde ausgelegt. Die Fälle in Oberfranken häufen sich.

Hund beim Tierarzt

Ein Hund hatte bereits einen Teil des Köders mit den etwa fünf Millimeter großen grünen Glassplittern gefressen. Er musste zum Tierarzt gebracht werden. Nun ermittelt die zuständige Polizeiinspektion Ludwigsstadt und bittet um Hinweise.

Giftköder in Oberfranken

In den vergangenen Monaten traten in ganz Oberfranken gehäuft Fälle mit ausgelegten Giftködern auf. Erst am 12. Januar in Aschbach (Lkr. Bamberg) konnte ein Hundebesitzer einen vermummten Mann stellen, der gerade Köder auslegte. Die Folge: Der Hundehalter wurde von dem Mann mit einem Messer bedroht. Er konnte den Angriff aber abwehren. Der Mann, der die Köder ausgelegt hatte, konnte fliehen.