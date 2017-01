Holzversteigerung in Litzendorf Bestes fränkisches Nadelholz unterm Hammer

Die edlen Hölzer stammen aus zehn Forstbetrieben aus allen drei fränkischen Regierungsbezirken sowie aus dem Forstbetrieb Kehlheim. Das meiste Holz liefern die staatlichen Forstbetriebe, ein kleiner Teil kommt aus Privatwäldern. Nachgefragt wird das Material von Schreinereien, Säge- und Furnierwerken aus ganz Deutschland. Los geht die Versteigerung heute um 10.00 Uhr.

Lärche, Fichte, Kiefer und Douglasie

Versteigert wird das ausgesuchte Wertholz von Fichte, Kiefer, Lärche und Douglasie. Laut Konrad Schneider vom ausrichtenden Forstbetrieb Forchheim ist besonders die Lärche gefragt, was sich auch im Preis bemerkbar macht. Vergangenes Jahr erzielte allein ein besonders schöner Stamm dieser Holzart 1.180 Euro pro Kubikmeter. Am 19. Januar findet dann in Pretzfeld im Landkreis Forchheim die sogenannte Laubwertholzsubmission statt, bei der das Holz nach schriftlichem Gebot vergeben wird.

Hohe Summen erwartet

Bei der Versteigerung im Jahr 2015 kamen insgesamt rund 1.300 Festmeter Holz unter den Hammer. Erzielt wurden dabei rund 270.000 Euro.