Digitalisierung und Unternehmensnachfolge Oberfränkisches Handwerk vor vielen Herausforderungen

Das Handwerk in Oberfranken blickt zufrieden auf 2017 zurück. Die Betriebe haben das siebte Jahr in Folge "Bestwerte" in der Konjunkturumfrage verteilt. Dagegen läuft die Suche nach Unternehmensnachfolgern nur schleppend.

Vieles ist positiv bei der Bilanz des oberfränkischen Handwerks: Es gibt "Bestwerte" in der Konjunkturumfrage. Außerdem könnten mehr Beschäftigte im Handwerk verzeichnet werden, so der Präsident der Handwerkskammer Oberfranken (HWK), Thomas Zimmer, am Mittwochabend (17.01.18) beim Jahrespressegespräch in Bayreuth.

Junges Blut im Handwerk

Ebenfalls positiv: Das zweite Jahr in Folge gibt es mehr Auszubildende im Handwerk. Dieses Plus sei auch der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu verdanken, so Zimmer. Für das Jahr 2018 will das oberfränkische Handwerk seinen Stand weiter festigen. So soll beispielsweise der Meisterbrief wieder mehr Wertschätzung erfahren. Eine Wiedereinführung der Meisterpflicht sei angedacht, so Zimmer.

Unternehmensnachfolge ungeklärt

Eine große Herausforderung wird 2018 neben der Digitalisierung die Klärung von Unternehmensnachfolgen sein. Zwischen drei- und fünftausend Betriebe stehen schätzungsweise allein in Oberfranken vor einer Übergabe. Die Suche nach Nachwuchskräften, die bereit sind, in die Selbstständigkeit zu gehen, sei daher auch eine zentrale Aufgabe für das Handwerk in der kommenden Zeit, so Zimmer in Bayreuth. Gemeinsam mit der Bayerischen Staatsregierung und den Industrie- und Handelskammern wurde daher die Kampagne "Unternehmerstolz" gestartet.

Innovationspreis für Unternehmen

Neu im Jahr 2018 ist außerdem die Auslotung eines "Zukunftspreises". Dieser Preis soll Ideen und Zukunftskonzepte des Handwerks auszeichnen und damit dessen Leistung würdigen. Gesucht werden Handwerksunternehmen, die mit dem, was sie tun, über dem Branchendurchschnitt liegen. Bewerbungen und Nominierungen sind bis Ende April möglich.