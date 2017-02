Grippewelle in Oberfranken Lage entspannt, Kliniken gerüstet

Nachdem in Mittelfranken wegen zahlreicher Grippefälle einige Notaufnahmen schließen mussten, rüsten sich auch die Kliniken in Oberfranken auf einen etwaigen Patientenansturm. Bislang ist die Lage aber noch relativ entspannt.

Im Klinikum Bayreuth rechne man damit, dass sich nun vermehrt Patienten an sie wenden, die in anderen Kliniken nicht mehr unterkommen können, sagte Pressesprecher Frank Schmälzle dem Bayerischen Rundfunk. Deshalb laufen aktuell Besprechungen, wie man auf die überfüllten Kliniken reagieren kann.

"Isolierstation" für Grippe-Patienten in Bayreuth

In Bayreuth gab es bereits um den Jahreswechsel eine erhöhte Anzahl an Grippe-Patienten. Nach einer kurzen Entspannung sei die Zahl aktuell wieder gestiegen, so Schmälzle. Derzeit zählt das Klinikum 25 Influenza-Patienten – eine Zahl, die seit etwa zehn Tagen in etwa auf dem gleichen Stand bleibt. Für die Patienten wurde eine Art "Isolierstation" mit entsprechenden Hygienemaßnahmen eingerichtet. Außerdem werden sogenannte Schnelltests gemacht, um zügig feststellen zu können, ob es sich tatsächlich um eine Influenza oder um eine starke Atemwegsinfektion handle. So könne schnell reagiert werden, erklärt Schmälzle.

"Pfleger gehen beispielsweise nur mit Kittel und Mundschutz zu den Patienten." Frank Schmälzle, Pressesprecher Klinikum Bayreuth

Wenig Influenza-Fälle im Fichtelgebirge und im Frankenwald

Am Klinikum Fichtelgebirge sei die Situation aktuell "gut", sagte Hygienebeauftragte Heike Aßmann dem Bayerischen Rundfunk. Zwar gebe es derzeit einige Influenzafälle – dazu kommen auch noch vermehrt Noro- und Rotavirus-Erkrankungen – noch müsse aber kein Haus geschlossen werden. Das Klinikum Fichtelgebirge setzt sich aus dem Haus Marktredwitz und dem Haus Selb zusammen, gemeinsam haben sie 400 Betten.

"Was in zwei Tagen ist? Schauen wir mal." Heike Aßmann, Hygienebeauftragte Klinikum Fichtelgebirge

Ähnliches berichten die Kliniken Hochfranken in Münchberg und Naila: Im Frankenwald sei die Situation "noch entspannt", so Hermann Dederl von den Kliniken Hochfranken. Die Grippewelle sei zwar dieses Jahr früher dran als 2016, aber dafür bislang nicht so heftig wie im vergangenen Jahr. Aktuell habe man Patienten mit dem Grippevirus in Einzelzimmern auf einer separaten Isolier-Station behandelt. Lediglich kurzfristig habe man isolierpflichtige Einzelfälle auch an andere Kliniken weitergeleitet, so Dederl.