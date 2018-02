Beschluss im Stadtrat Stadt Hollfeld verbietet Glyphosat

Hollfeld (Lkr. Bayreuth) will künftig auf das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verzichten. Das Verbot soll auf allen landwirtschaftlichen Flächen gelten, die der Stadt gehören – auch auf denen, die an Landwirte verpachtet sind.

Der Stadtrat Hollfeld hat am Dienstagabend (06.02.18) einen Grundsatzbeschluss gefasst: Glyphosat darf auf den landwirtschaftlichen Flächen der Stadt Hollfeld nicht mehr verwendet werden. Das Verbot des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels gilt auch für Flächen, die von Bauern gepachtet werden.

Gespräche mit Landwirten

Allerdings will die Stadt bei bereits bestehenden Pachtverträgen auf einen freiwilligen Glyphosat-Verzicht bei den Landwirten hinwirken. Dazu soll es in den nächsten Wochen Gespräche mit den betroffenen Pächtern geben.

Akzeptabel wäre für die Hollfelder Bürgermeisterin Karin Barwisch (Bürgerforum Hollfeld) auch eine freiwillige Verpflichtung der Landwirte, den Unkrautvernichter nur noch in einzelnen Notfällen und nicht mehr pauschal vorbeugend zu verwenden.

Hollfeld als Vorbild

In künftigen Pachtverträgen soll das Verbot dann aber festgeschrieben werden. Außerdem will die Stadt mit dem Glyphosat-Verbot auf städtischen Flächen auch eine Vorbildfunktion einnehmen. So soll das Unkrautvernichtungsmittel langfristig auch auf privaten Flächen verschwinden.

Gefahr für Gesundheit

Den Antrag auf ein Glyphosat-Verbot hatte Grünen-Stadtrat Manfred Neumeister gestellt. Er will den Menschen ins Bewusstsein rufen, welche Folgen der übermäßige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft auf die Insekten- und Pflanzenwelt, aber auch auf die Gesundheit der Menschen haben könnte. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend und für das Insektensterben verantwortlich zu sein.