Glatteis in Oberfranken Dutzende Unfälle und schulfrei

In Oberfranken sorgte Glatteis für Schulausfälle und etliche Verkehrsunfälle. Auf rutschigen Straßen und Gehwehgen stürzten mehrere Menschen und verletzten sich.

In weiten Teilen Oberfrankens sind die Straßen spiegelglatt. Seit gestern Abend haben sich bereits mehr als 60 Verkehrsunfälle mit Blechschäden ereignet. Der Sachschaden summiert sich der Polizei zufolge auf mindestens 100.000 Euro. Autos blieben an Steigungen hängen. Plötzlich einsetzender Regen hatte die Straßen und Gehwege gestern Abend vielerorts in Rutschbahnen verwandelt.

Hochbetrieb in Bayreuther Notaufnahme

Die überfrierende Nässe war aber nicht nur für die Autofahrer auf den Straßen problematisch. Gestürzte Fußgänger und ein Radfahrer zogen sich zum Teil schwere Verletzungen zu und kamen in Krankenhäuser.

Wie das Klinikum Bayreuth meldet, haben die Ärzte und Pflegekräfte zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr 34 Patienten behandelt. Fast alle dieser Patienten hatten sich wegen des Glatteises verletzt. Sie waren offensichtlich ausgerutscht, denn es hatte sich kein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In einer durchschnittlichen Nacht kommen etwa zehn Patienten in die Bayreuther Notaufnahme. In Bayreuth Stadt und Land bleiben heute wegen des Glatteises alle Schulen geschlossen.

Noch sind die Winterdienste überall im Einsatz. Trotzdem werden Autofahrer gebeten, äußerst vorsichtig zu sein und mehr Zeit als üblich einzuplanen.