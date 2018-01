Mittel- und Oberfranken Gewerkschaft fordert mehr Lohn für Brauerei-Mitarbeiter

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert mehr Lohn für die Beschäftigten von Brauereien in Mittel- und Oberfranken. Fränkisches Bier sei weltweit erfolgreich, deshalb sollten die Mitarbeiter für ihre gute Arbeit nun mehr Geld bekommen, so die Gewerkschaft.

Der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) geht es um die Mitarbeiter von 173 oberfränkischen Brauereien und von 69 mittelfränkischen Brauereien. Wer in Produktion oder Vertrieb von Bier arbeite, solle 5,5 Prozent mehr verdienen, teilte die Gewerkschaft mit. Azubis sollen 50 Euro mehr pro Monat und Lehrjahr bekommen.

Weltweite Exporte von Bier

Fränkisches Bier ist weltweit bekannt und wird in viele Länder exportiert. Der Exportanteil der ober- und mittelfränkischen Brauereien ist von knapp 13 Prozent im Jahr 2006 auf zuletzt 22 Prozent gestiegen. Ein großer Teil des Bieres geht nach China. Nun sei es an der Zeit, dass die Beschäftigten für ihre gute Arbeit auch mehr Lohn bekämen, wird Michael Grundl von der NGG Oberfranken in einer Pressemitteilung zitiert.

Fachkräfte in der Branche halten

"Von Kulmbacher über Gampertbräu im Kreis Kronach bis hin zur Brauerei Scherdel in Hof: Wir haben in der Region weltbekannte Marken, aber auch sehr viele mittelständische und kleine Betriebe. Die Arbeit ist hart und wird nicht weniger“, so Grundl. Steigende Löhne seien wichtig, um Fachkräfte und Qualität in der Branche zu halten.

Tarifrunde Anfang Februar

Nach Angaben des Bayerischen Brauerbundes wurden in Nordbayern allein zwischen Januar und September vergangenen Jahres rund fünf Millionen Hektoliter Bier produziert. Die Tarifrunde für die bayerische Brauwirtschaft beginnt am 5. Februar in München.