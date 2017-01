Frostschäden auf der A9 bei Bayreuth Ausbesserung mit fünf Tonnen Kaltasphalt

Besonders zwischen den Anschlussstellen Bayreuth Süd und Nord hat der strenge Frost bis zu zehn Zentimeter tiefe Löcher in die Fahrbahndecke gesprengt. In den dort verlegten offenporigen Flüsterasphalt kann besonders viel Wasser und Schmutz eindringen. Das gefrierende Wasser reißt dann die Fahrbahndecke auf.

Stark strapazierte Fahrbahn

Notwendige Arbeiten am Straßenbelag.

Neben dem Wetter strapazieren aber auch Schneepflüge und der Verkehr die Asphaltdecke. Bis zu 80.000 Fahrzeuge befahren im Abschnitt Bayreuth die Autobahn. In diesem Winter hat die Autobahnmeisterei Trockau deshalb bereits fünf Tonnen Kaltasphalt zur Ausbesserung der Fahrbahnschäden verarbeitet.

Ab dem Frühjahr wird der zehn Jahre alte Flüsterasphalt in diesem Streckenabschnitt erneuert. Gut 20 Jahre nach dem sechsstreifigen Ausbau soll die A9 in Oberfranken in den kommenden Jahren komplett saniert werden.