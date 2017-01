Frankenwald-Marathon Run auf Startplätze hat begonnen

Der Frankenwald-Marathon zieht im Frühsommer Wanderbegeisterte aus ganz Europa in die Region. Jedes Jahr findet er in einem anderen Teilgebiet des Frankenwalds statt. Dieses Jahr ist es die fränkisch-thüringische Rennsteig-Region mit Start und Ziel in Tettau.

Weitere Chancen auf Startplätze

Rund ein Dutzend Erlebnisstationen auf der Strecke sorgen dafür, dass die zehn- bis zwölfstündige Wanderung abwechslungsreich wird. Für alle, die am 27. Mai bei der 43 Kilometer langen Tour rund um Tettau auch dabei sein wollen, gibt es noch zwei weitere Chancen auf die begehrten Tickets, erklärte Markus Franz, Chef des Frankenwald-Tourismus-Centers, dem Bayerischen Rundfunk. Am Mittwoch (04.01.17) um 14.00 Uhr und dann nochmal am Freitag (06.01.17) um 20.00 Uhr wird die spezielle Frankenwald-Marathon-Anmelde-Plattform wieder freigeschaltet. Insgesamt gibt es 500 Startplätze.