Familiendrama in Kirchehrenbach? Frau und zwei Kinder tot aufgefunden

Die Feuerwehr hat nach einem Brand in einer Wohnung in Kirchehrenbach (Landkreis Forchheim) drei Leichen gefunden. Dabei handelt es sich laut Polizei um eine Frau und zwei Kinder. Hintergrund ist womöglich ein Familiendrama.

Genauere Angaben zur Identität der Toten machte ein Polizeisprecher gegenüber dem Bayerischen Rundfunk vorerst nicht. Die Ermittlungen laufen, vor allem auch zu der Frage, ob es sich tatsächlich um ein Familiendrama handelt.

Familiendrama nach Trennung?

Zwar gibt es Befürchtungen, dass die Frau ihre beiden drei und fünf Jahre alten Kinder getötet haben könnte, dann das Feuer legte und anschließend Selbstmord beging, die Polizei hält sich diesbezüglich aber nach wie vor bedeckt. Eine Nachbarin sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass sich das Ehepaar, das das Einfamilienhaus bewohnte, vor Weihnachten getrennt habe. Der Ehemann sei ausgezogen, die Frau und ihre beiden Kinder seien seitdem allein in dem Haus gewesen.

Erfolgloser Rettungsversuch

Fest steht bislang, dass zwei Polizisten noch vergeblich versucht hatten, Personen aus der brennenden Wohnung zu retten, nachdem sie von Nachbarn erfahren hatten, dass sich noch Menschen in dem brennenden Einfamilienhaus aufhalten. Sie konnten aber wegen der starken Rauchentwicklung nicht weiter in das Gebäude vordringen, so die Polizei. Während der Löscharbeiten entdeckten dann Feuerwehrleute die drei Leichen. Die Polizeibeamten mussten vorsorglich mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.