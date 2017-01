Trotz Schnee im Fichtelgebirge Skifahren weiter nur auf beschneiten Pisten

Am Ochsenkopf ist die Abfahrt Nord präpariert, beide Seilbahnen laufen. Die außer mit Schneekanonen auch mit Flutlicht ausgestatteten Klausenlifte in Mehlmeisel fahren von 9.00 bis 22.00 Uhr, der Bleaml-Alm-Lift in Fichtelberg-Neubau ist von 10.00 bis 16.00 Uhr Betrieb und der Hempelsberg-Lift in Oberwarmensteinach ist von 9.00 bis 22.00 Uhr in Betrieb.

Hoffen auf mehr Schnee

Schnee satt am Ochsenkopf im Januar 2016 - hoffentlich reicht es auch im Winter 2017 bald zum Skitouren-Gehen, Langlaufen & Co.

Langlaufen ist nach Angaben der Tourismuszentrale Fichtelgebirge bisher in der ganzen Region noch nicht möglich. Allerdings sind für die nächsten Tage weitere Schneefälle angekündigt, sodass sich die Situation bis zum verlängerten Dreikönigswochenende noch verbessern könnte.