Planungen in Fichtelberg Der Fichtelsee als Wellness-Oase

Der Bayreuther Projektplaner Bernd Deyerling will die Idee zusammen mit Ärzten aus dem Fichtelgebirge realisieren, sagte er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Das Wasser ist moorhaltig und hat deshalb eine heilende Wirkung bei Hautkrankheiten wie Schuppenflechte oder Neurodermitis." Bernd Deyerling, Projektplaner

Geplant sind ein Gebäude direkt neben dem Waldhotel und etwa 40 bis 50 weitere Betten zum Übernachten. Auch ein Beachvolleyballfeld, ein Barfußpfad und eine Veranstaltungsbühne sind angedacht.

Baubeginn 2018 denkbar

Die genaue Investitionssumme ist noch nicht bekannt. Als erster Schritt müsse nun der Bebauungsplan erweitert werden, so Deyerling. Baubeginn könnte dann aber bereits im kommenden Jahr sein. Als Konkurrenz zum neuen Gesundheitsresort am Weißenstädter See oder zu einer möglichen neuen Therme in Fichtelberg sieht Deyerling sein Projekt nicht. Auch Fichtelbergs Bürgermeister Georg Ritter (CSU) begrüßt die Pläne des Bayreuther Architekten.