Fall Peggy und der NSU Verunreinigung der DNA-Spuren offenbar bestätigt

Zuletzt stand die Frage nach einem Zusammenhang zwischen dem Verschwinden und dem Tod Peggys und dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) im Zentrum der Ermittlungen. Nun hat sich offenbar die Verunreinigung der DNA-Spuren bestätigt.

Einzelheiten am Mittwoch

Einzelheiten zu den Ermittlungsergebnissen der SOKO Peggy in Zusammenhang mit der Spur Uwe Böhnhardt will die Staatsanwaltschaft Bayreuth in einer Pressekonferenz am Mittwoch (08.03.17, 11.00 Uhr) bekannt geben.

Spuren von Böhnhardt

Mitte Oktober 2016 war bekannt geworden, dass am Fundort der Leiche von Peggy eine DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt sichergestellt worden war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen waren dann aber Zweifel aufgekommen.

Mögliche Ermittlerpanne

Offenbar war die DNA von Böhnhardt durch ein verunreinigtes Spurensicherungsgerät der thüringischen Polizei in die Nähe der Leiche von Peggy geraten. Die Spurensicherung hatte offenbar den selben Zollstock verwendet – sowohl im ausgebrannten Wohnwagen des NSU-Trios als auch später am Fundort von Peggys Leiche. Dafür hätten sich "mögliche Anhaltspunkte" ergeben, so die Staatsanwaltschaft Ende Oktober.

Fall Peggy weiter ungeklärt

Mit diesen neuen Erkenntnissen bleibt einer der spektakulärsten Vermisstenfälle Deutschlands weiter ungeklärt. Noch immer konnte kein Täter ermittelt werden. Auch dringend Tatverdächtige haben die Ermittler derzeit nicht.