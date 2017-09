Zu laut in der Nacht Entscheidung über Pegnitzer Kirchenglocken

Von 22.15 Uhr bis 5.45 Uhr schweigen die Glocken zur Zeit – auf Probe. Dekan Gerhard Schoenauer wollte mit dieser Aktion herausfinden, wie die Pegnitzer Bürger auf das Fehlen des nächtlichen Glockenschlags reagieren.

Entscheidung des Kirchenvorstands

Das Fazit: Viele haben die Veränderung gar nicht bemerkt, andere dagegen vermissen die Kirchenglocken sehr und haben deshalb sogar eine Unterschriftenaktion gestartet. Wieder andere halten dem Beschwerdeführer die Stange: Schließlich sei die Nachtruhe ein hohes Gut.

Am Dienstagabend (19.09.17) muss nun der Kirchenvorstand in seiner Sitzung entscheiden, wie es weitergeht. Dekan Schoenauer plädiert für einen Kompromiss. Beispielsweise könnten die Glocken künftig nur noch zur vollen Stunde schlagen und nicht mehr jede Viertelstunde.

Technisch wäre es auch möglich, die Glocken in der Nacht leiser schlagen zu lassen. Allerdings könnte die Kirche sich den dafür notwendigen Umbau nicht leisten, so Schoenauer.

Besondere Glocken in Pegnitz

Die Pegnitzer Kirchenglocken haben ein besonderes Schlagwerk: Sie schlagen doppelt – also in zwei Richtungen, dass es die ganze Stadt hört, so Dekan Schoenauer. Um Mitternacht gibt es beispielsweise vier Schläge in beide Richtungen – und dann noch zwölf weitere.