Elektrifizierung Franken-Sachsen-Magistrale Hoffnung auf den neuen Bahnchef

Seit Jahren wird die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale immer wieder verschoben. Die oberfränkischen SPD-Abgeordneten hoffen nun auf den neuen Bahnchef Richard Lutz und haben sich in einem Brief an ihn gewandt.

Von: Annerose Zuber