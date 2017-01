Eisregen im Franken Entspannte Situation in Mittel- und Oberfranken

Anders als in Unterfranken, hat die Polizei in Mittel- und Oberfranken nur wenig mit dem Eisregen zu kämpfen. Im Raum Bayreuth ist bis zum frühen Nachmittag kein einziger Glatteis-Unfall registriert worden.

"Wir hatten eigentlich mit mehr gerechnet", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken dem Bayerischen Rundfunk. Doch die Lage ist entspannter als befürchtet: In Oberfranken bisher keinen einzigen Glatteis-Unfall (Stand: 14.30 Uhr). In Mittelfranken regne es zwar, doch es gebe so gut wie kein Glatteis, weil die Temperaturen milder seien als vorhergesagt. Auch der deutsche Wetterdienst ist von der Alarmstufe Rot in Franken abgerückt. Mittlerweile warnt der Dienst nur noch vor "markantem Wetter".

Viele Unfälle in Unterfranken

Ganz anders war die Situation in Unterfranken: Plötzlich einsetzender Eisregen hatte am Montagvormittag in Unterfranken zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen geführt. Die Polizei musste nach eigenen Angaben zu rund 120 Verkehrsunfällen ausrücken. Bei einem Dutzend Unfällen kam es zu Verletzten.