EHC Bayreuth Tigers kämpfen mit Rücktrittsserie

Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Erste Vorstand Matthias Wendel zurücktritt. Nun zeigt sich, dass er damit offenbar eine regelrechte Rücktrittsserie ausgelöst hat.

Vorstandsteam tritt geschlossen zurück

Geschäftsstellenleiter Thomas Bothstede hat gekündigt und wird den EHC bereits zum 14. Dezember verlassen. Und auch die beiden verbliebenen Vorstände wollen nun ihre Konsequenzen ziehen. Sie werden zum 8. Dezember zurücktreten, heißt es auf der Vereinsseite.

"Mit dem Rücktritt und der damit verbundenen Manpower sehen wir uns als Vorstandsteam nicht in der Lage, die Geschicke des Vereins im nötigen zeitlichen Umfang über den Kündigungstermin von Thomas Bothstede hinaus leisten zu können." Tim Hartmann und Florian Eagan, Zweiter und Dritter Vorstand EHC Bayreuth

Neuwahlen am 8. Dezember

Der Erste Vorsitzende, Matthias Wendel, war vor einer Woche zurückgetreten, nachdem seine Frau Margrit scharf kritisiert wurde. Dies mache laut Wendel eine weitere Mitarbeit im Verein unmöglich. In einem offenen Brief hatte sich der Fanclub der Bayreuther Tigers über die "Sonnenkönigin" des Vereins beschwert, die regelmäßig die Arbeit der Fans in Frage stelle. Der Name der Frau des Vorsitzenden fiel dabei aber nicht. Wendel hatte erst vor knapp einem halben Jahr den Vorsitz übernommen. Seitens des Vereins zeigte man sich bestürzt, respektiere die Entscheidung aber.

Bei einer Mitgliederversammlung am 8. Dezember soll nun ein neues Vorstandsteam gewählt werden.