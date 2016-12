EHC Bayreuth Neue Vereinsspitze gesucht

Sportlich läuft es beim DEL2-Aufsteiger gut, doch im Vorstand rumort es. Die gesamte Führungsriege ist zurückgetreten. Am Abend soll bei einer Mitgliederversammlung eine neue Spitze samt Vertreter gefunden werden.

Für den EHC Bayreuth Tigers geht es wohl um einen der wichtigsten Termine seiner Vereinsgeschichte. Bisher habe sich noch niemand direkt für die ausstehenden Posten gemeldet, allerdings gebe es wohl Interessensbekundungen, sagte der aktuell noch stellvertretende EHC-Vorsitzende Florian Eagan im Gespräch mit dem Nordbayerischen Kurier.

Hinter den Kulissen kracht es

In den vergangenen Wochen hatte es im Verein immer wieder Querelen zwischen Fans und Vorstand gegeben. Am 8. November gab der Verein bekannt, dass Matthias Wendel als 1. Vorstand mit sofortiger Wirkung zurückgetreten sei.

Matthias Wendel "Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, allerdings haben die Entwicklungen und die damit verbundenen Anschuldigungen [...] meiner Frau gegenüber schlussendlich eine weitere Mitarbeit im Verein unmöglich gemacht." Matthias Wendel

Ehefrau Margrit Wendel war vom Fanclub "Mainkurve" in einem offenen Brief kritisiert worden, ohne dabei jedoch direkt genannt zu werden. Am 14. November folgte die Kündigung des Geschäftsstellenleiters Thomas Bothstede. Daraufhin traten auch die beiden verbleibenden Vorstände Tim Hartmann und Florian Eagan zurück.

"Mit dem Rücktritt und der damit verbundenen Manpower von Matthias Wendel, seiner Frau Maggi Wendel und nun auch der Kündigung von Thomas Bothstede, sehen wir uns als Vorstandsteam nicht in der Lage, die Geschicke des Vereins im nötigen zeitlichen Umfang über den Kündigungstermin von Thomas Bothstede hinaus leisten zu können." Tim Hartmann und Florian Eagan in einer Pressemitteilung

Auf dem Eis läuft es

Sportlich läuft es dagegen beim EHC gut. Als Aufsteiger in die DEL2 steht das Team derzeit auf Tabellenplatz 11. Der 18-jährige Stürmer Valentin Busch wurde gerade in den finalen U20 WM-Kader berufen und spielt vom 11. bis zum 17. Dezember bei der IIHF U20 Eishockey-Weltmeisterschaft in Bremerhaven für Deutschland. Auch finanziell soll die Mannschaft für den weiteren Spielbetrieb abgesichert sein. Durch die Gründung einer Spielbetriebs-GmbH sollen "Die Tigers" als kostenintensives DEL2-Team aus dem Verein ausgelagert werden.