Rund um den Ochsenkopf Deutscher Winterwandertag erstmals im Fichtelgebirge

Das Fichtelgebirge ist in diesen Tagen zum ersten Mal Austragungsort des Deutschen Winterwandertags. Auf dem Programm stehen neben Heilklima- und Gesundheitswanderungen auch Schneeschuhwanderungen und Skitouren.

Vom 17. bis zum 21. Januar findet in der Region rund um den Ochsenkopf zum ersten Mal der Deutsche Winterwandertag statt. Es ist der dritte seiner Art und wird erstmals in Bayern organisiert. Knapp zwei Jahre lang haben die Verantwortlichen die rund 100 Veranstaltungen im Fichtelgebirge geplant. Am Mittwochabend (17.01.18) wird der Winterwandertag offiziell eröffnet.

Schneeschuhwanderungen beliebt

Auf dem Programm stehen neben Heilklima- und Gesundheitswanderungen auch Langlauf- und Skitouren. Besonders beliebt sind zudem Schneeschuhwanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

30 Kilometer Wanderwege

Insgesamt stehen rund 30 Kilometer geräumter Wanderwege zur Verfügung. Alle Führungen werden von Wanderführern begleitet. Das komplette Programm gibt es im Internet.

Kinder wandern kostenlos

Gäste können sich eine Wandertagsplakette für 9,50 Euro kaufen. Darin enthalten sind alle Kennenlerntouren, Wanderungen, Abendveranstaltungen sowie die kostenfreie Nutzung des ÖPNV. Kurzentschlossene können ein Tagesticket für vier Euro kaufen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen die Wanderungen kostenlos mitmachen.

Werbung für das Fichtelgebirge

Die vier Fichtelgebirgsgemeinden Fichtelberg, Bischofsgrün, Warmensteinach und Mehlmeisel hatten sich gemeinsam mit dem Fichtelgebirgsverein vor drei Jahren für den Winterwandertag beworben. Es sei eine perfekte Möglichkeit, bundesweit für die Region – auch nachhaltig – zu werben, so der Tourismuschef der Ochsenkopfregion, Andreas Munder im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Auch ohne die Dachmarke des Deutschen Wanderverbands (DWV) wolle man im Fichtelgebirge in den Folgejahren Winterwandertage anbieten, so Munder weiter.

Stichwort: Deutscher Winterwandertag

Der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Deutsche Winterwandertag ergänzt den traditionell einmal jährlich ebenfalls vom DWV im Sommer veranstalteten Deutschen Wandertag. Bisher wurde der Deutsche Winterwandertag zweimal im hessischen Willingen ausgetragen.