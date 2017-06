Zentralstelle Cybercrime Bamberg Mutmaßliche Internetbetrüger überführt

Die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg hat zwei mutmaßliche Internetbetrüger ermittelt. Sie sollen in 121 Fällen versucht haben, ihren Opfern ein Auto per Vorkasse zu verkaufen und sie damit abzuzocken.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gaben sich der 32-jährige mutmaßliche Haupttäter und sein 36-jähriger Mittäter in den Jahren 2014 bis 2016 auf Internet-Verkaufsportalen und in regionalen Zeitungsinseraten als Notare aus. Sie gaukelten ihren Opfern vor, Fahrzeuge aus einer Insolvenz treuhänderisch zu verwalten und zum Kauf anzubieten.

Mehr als 500.000 Euro erbeutet

In Wirklichkeit soll es die Autos aber gar nicht gegeben haben. So erklärt sich auch, dass die mutmaßlichen Betrüger angaben, dass eine Besichtigung nur in Polen oder gar nicht möglich sei. Zur Täuschung sollen die beiden Männer unterschiedliche Namens- und Adressdaten vermeintlicher Notare verwendet haben und auch entsprechende Internetseiten gepflegt haben. In 45 Fällen fielen Opfer auf die Betrugsmasche rein und zahlten insgesamt mehr als 500.000 Euro per Vorkasse.

Mutter ebenfalls unter Verdacht

Die Polizei konnte den Haupttäter aus Nordrhein-Westfalen am Mittwoch (14.06.17) in Rumänien festnehmen, seinen 36-jährigen Mittäter bereits im Mai in Deutschland. Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Haupttäters in Bukarest fanden die Ermittler Bargeld im Wert von mehr als 70.000 Euro. Die Ermittlungen richten sich auch gegen die Mutter des mutmaßlichen Haupttäters wegen des Verdachts auf Geldwäsche. An sie soll ein erheblicher Teil der Beute übertragen worden sein.