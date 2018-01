Vertragsverlängerung Raoul Korner bleibt Trainer bei Bayreuther Basketballern

Raoul Korner bleibt Chef-Trainer bei den Bayreuther Basketballern von medi bayreuth. Der Basketball-Bundesligist habe den Vertrag mit seinem Head Coach bis zur Saison 2019/2020 verlängert, teilte der Verein mit. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Reise noch nicht zu Ende ist", so Raul Korner.

Erfolgreiche Arbeit

Der 43-jährige gebürtige Österreicher hatte den Posten des Chef-Trainers im Mai 2016 von Mike Koch übernommen. Gleich in seiner ersten Saison gelangen ihm der Sprung in die Playoffs der Basketball-Bundesliga und die direkte Qualifikation für das Starterfeld der Basketball Champions League.

Play-Offs im Visier

Auch in dieser Saison sind die "Heroes of Tomorrow" auf Playoff-Kurs. Sie belegen derzeit Platz 4 der Bundesliga-Tabelle. Das Team hat sich außerdem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für das Top Four-Turnier der BBL qualifiziert – und auch in der Champions League hat es gute Chancen, sich für die Runde der letzten 16 Mannschaften zu qualifizieren.