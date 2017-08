Verwirrung um Namen Brose Bamberg bleibt Brose Bamberg

"Liebe Freaks: Nein, wir ändern unseren Namen nicht", schreibt der Deutsche Basketballmeister auf seiner Facebook-Seite. Es sei richtig, dass eine Namensänderung in Betracht käme, wenn in Bamberg eine neue Halle gebaut werde und neue Sponsoren und Fans aus der ganzen Metropolregion benötigt würden. "Da sprechen wir aber von den nächsten vier Jahren", so die Bamberger. "Brose Metros" sei nur ein zu diskutierender Projektname.

Viel Unmut bei den Fans

Am Dienstagabend (02.08.17) hatten die Bamberger per Pressemitteilung für einen vermeintlichen Paukenschlag gesorgt. Darin hieß es wörtlich: "Damit sich die gesamte Region mit dem Projekt identifizieren kann, ist geplant, den Namen des international erfolgreichen Teams von Brose Bamberg in 'Brose Metros' zu ändern." Dass Brose Bamberg sein Einzugsgebiet weiter in die Metropolregion ausdehnen will, um neue Sponsoren und Fans zu gewinnen, ist bereits seit Monaten bekannt. Mit der vermeintlichen Umbenennung und Verbannung des Stadtnamens Bamberg hatten die Basketballer für viel Unmut bei den Fans gesorgt.