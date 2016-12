Basketball-EuroLeague Brose Bamberg schlägt Istanbul auf ungewohntem Parkett

Rund 8.000 Fans haben den 91:83-Sieg der Bamberger Basketballer gegen Anadolu Efes Istanbul gefeiert. Damit rückt der Einzug ins Euroleague-Viertelfinale einen Schritt näher. Gespielt wurde aber nicht in Bamberg, sondern in Nürnberg.

Den krönenden Schlusspunkt setze Aufbauspieler Fabienne Causeur mit seinem Dreier zur Schlusssirene des Spiels. Der Franzose war mit insgesamt 28 Punkten der überragende Akteur des Spiels.

"Ich habe gleich viel Selbstvertrauen bekommen, weil ich am Anfang einfache Korbleger machen konnte. Außerdem hat mich extra motiviert, dass ich gegen viele ehemalige Teamkameraden und meinen Ex-Trainer gespielt habe." Fabienne Causeur

Istanbul anfangs stark

Anadolu Efes Istanbul hatte die Bamberger anfangs eiskalt erwischt und schnell mit 8:2 geführt. Die Bamberger kämpften sich aber zurück ins Spiel und übernahmen bald die Kontrolle. Es war ein schnelles, spektakuläres Spiel mit viele Schnellangriffen, Dreiern und Dunkings. Zur Halbzeit lag Bamberg bereits mit sieben Punkten in Führung (48:41).

Bamberg holt und hält Führung

In der zweiten Hälfte kämpfte sich Istanbul zwar immer wieder heran, Bamberg hatte aber stets die passende Antwort parat und feierte am Ende einen verdienten 91:83 Sieg. Nach dem vierten Erfolg im 12. Euroleague-Spiel können die Bamberger weiter vom Einzug ins Viertelfinale träumen. Bis dahin sind noch 18 Partien zu absolvieren.

Teilzeit-Umzug nach Nürnberg

Brose Bamberg war für das Spiel aus Marketing-Gründen nach Nürnberg umgezogen. Das Management verspricht sich davon, den Basketballsport so in der Metropolregion besser zu verbreiten, neue Fans zu gewinnen und neue Sponsoren an Land zu ziehen.

Auch das Heimspiel am 25. Januar gegen Real Madrid bestreiten die Bamberger auf ungewohntem Parkett in der Nürnberger Arena. Viele Fans kritisieren den Teilzeit-Umzug auf Grund der Reisestrapazen und des größeren zeitlichen Aufwands für den Besuch der Spiele in Nürnberg.