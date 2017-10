Basketball-Euroleague Bamberg vor schwerer Aufgabe gegen Maccabi Tel Aviv

Der FC Barcelona, Olympiakos Piräuis oder ZSKA Moskau – gegen solche Gegner war Brose Bamberg in der Basketball-Euroleague schon immer Underdog. Nach dem holprigen Saisonstart in der Bundesliga haben die Bamberger aber erst recht keine großen Erwartungen vor dem ersten Spiel heute Abend gegen Maccabi Tel Aviv.

"Wir wollen uns messen, dazu lernen, uns als Team finden. Wir müssen jeden Augenblick genießen und die einzige Möglichkeit wie wir dagegen halten können ist, alles zu geben." Andrea Trinchieri, Trainer Brose Bamberg

Bamberg noch auf Formsuche

Bislang wirkte das Spiel der Oberfranken in der Bundesliga ruppig, die Angriffssysteme werden noch nicht sauber durchgespielt. Zu viele neue Akteure mussten die Bamberger zur neuen Saison in die Mannschaft integrieren. 30 Spiele haben die Bamberger allein in der Euroleague vor sich. Die meisten Experten stufen Brose Bamberg vor dem Saisonauftakt als schlechteste Mannschaft der europäischen Königsklasse ein. Aufbauspieler Nikos Zisis, der in seine 16. Euroleague-Saison geht, sieht das aber gelassen.