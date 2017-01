Verwaltungshochschule Hof Mehr Raum für die Lehre

Die Verwaltungshochschule in Hof braucht mehr Platz. Vier weitere Lehrsäle können nun gebaut werden, da die notwenige Baumaßnahme genehmigt wurde. Fördermittel gibt es dafür vom Freistaat.

Rund eine Million Euro investiert der Freistaat in den Anbau nordöstlich vom Hauptgebäude der Hochschule, heißt in einer Mitteilung des Bayerischen Heimatministeriums. Geplant ist ein einstöckiges und barrierefreies Gebäude. Bereits Ende des Jahres soll es fertig sein und Platz für 32 Studierende bieten.

Mehr Studenten, mehr Platz

Da sich die Zahl der Studierenden an der "Beamten-Fachhochschule" in den vergangenen zwei Jahren von 350 auf rund 700 zum Semesterstart 2016 gesteigert hat, sei solch eine Erweiterung dringend nötig, so Heimatminister Markus Söder (CSU).

"Mit den Erweiterungen schaffen wir für künftige Einstellungsjahrgänge bestmögliche Studienbedingungen." Markus Söder (CSU), Heimatminister

Zwei weitere Lehrräume sind im Keller eines neugebauten Wohnheims geplant. Die Räume sollten ursprünglich als Party- und Aufenthaltsräume dienen. Da das Wohnheim in einem reinen Wohngebiet liegt, muss die Nutzungsänderung aber erst noch von der Stadt Hof genehmigt werden. Das Thema soll in einer der nächsten Bauausschuss-Sitzungen besprochen werden, heißt es aus dem Rathaus.